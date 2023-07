Calciomercato Milan / Colpo vicinissimo, Pellegatti: “All’80% arriva…”

Tanti nomi e tantissime piste aperte per quanto riguarda il calciomercato del Milan , che continua a lavorare per individuare e regalare a Stefano Pioli altri rinforzi di spessore e qualità. L'avvio del mercato rossonero è stato senza dubbio di quelli importanti, con gli acquisti di Sportiello , Romero , Loftus-Cheek , Pulisic e Reijnders . Ma il bello deve ancora arrivare.

Per parlare del calciomercato del Milan e delle ultime indiscrezioni che stanno circolando in ambiente rossonero, torna il nostro consueto appuntamento quotidiano con Carlo Pellegatti, che ci ha svelato news davvero importanti. In particolare, un colpo si starebbe avvicinando sensibilmente in queste ore: ecco cosa ci ha rivelato oggi il noto giornalista di fede rossonera <<<