Tare: “Sempre tifato Milan. Due anni fa mi chiamò Maldini: è stato difficile rifiutare”

MILANO – In una lunga intervista rilasciata a una tv albanese, il d.s. della Lazio Igli Tare ha parlato anche dell’offerta ricevuta da Maldini per trasferirsi all’ombra del Duomo. Ecco le sue parole:

L’OFFERTA DEL MILAN – “La mia infanzia è legata al Milan olandese di Sacchi. Sono stato un tifoso da giovane, ho giocato la mia prima partita di Serie A contro il Milan. L’offerta del Milan è arrivata due stagioni fa da Maldini, ma il mio rapporto con la Lazio è fuori dal normale, sono tanti anni che sto a Roma. È stata una relazione nata all’improvviso, come un amore che ti travolge. Comunque è stato difficile per me rifiutare il Milan”.