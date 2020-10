Calciomercato Milan, Di Marzio gela i tifosi: annuncio in diretta TV su Sky!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La stagione è appena iniziata, il derby è alle porte, e il Milan ha ancora una serie di questioni irrisolte sul fronte calciomercato. Maldini e soci devono pensare seriamente al futuro di questa squadra. Due degli acquisti di questa estate (Brahim Diaz e Diogo Dalot) sono arrivati in prestito secco. Entrambe situazioni che andranno riviste al termine della stagione. Ed è proprio riguardo al futuro del portoghese che l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha annunciato scenari non certo positivi.

“Diogo Dalot è un giocatore fortissimo, secondo me uno dei migliori terzini destri d’Europa. Il Manchester United non ha voluto cedere il diritto di riscatto al Milan perché vuole riportarlo indietro a fine stagione. L’idea dei Red Devils è che possa essere il loro titolare del futuro” – ha spiegato l’esperto numero uno di calciomercato in Italia, in diretta su Sky Sport. Secondo il giornalista, la permanenza di Dalot al Milan sarebbe destinata a durare soltanto un anno, ma la dirigenza rossonera potrebbe avere piani diversi.

Dalot dovrà dimostrare di poter essere un valore aggiunto per il Milan, creando simmetria con l’altra fascia, su cui giganteggia Theo Hernandez. Se le prestazioni di Dalot dovessero rivelarsi di alto livello, Maldini potrebbe anche intavolare una nuova trattativa con il Manchester United e cercare di strappare un’opzione per il riscatto del giocatore. Operazione che potrebbe diventare ancor più concreta e fattibile se il Milan riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Situazione dunque in evoluzione e da tenere sotto controllo. Ma c’è anche un’altra questione che preoccupa in casa rossonera. Allarme rosso: Calhanoglu si allontana? Maldini corre subito ai ripari: già pronti i possibili sostituti, nel mirino ci sono 10 nomi top! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA