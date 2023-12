Tare: “Stimo tanto Pioli, il Milan può riprendersi e fare bene”

In un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Igli Tare ha parlato del momento del tecnico rossonero. L'ex direttore sportivo della Lazio ha ribadito la sua stima: " Lo stimo tanto , ho lavorato con lui. Il Milan deve essere sempre competitivo. Sono ancora in corsa, possono riprendersi e fare bene ".

Tare ha proseguito: "Per me è stata una bella soddisfazione vedere il suo percorso e quello di Inzaghi. Soprattutto l’anno scorso in semifinale di Champions League. Ho scritto a entrambi, è rimasto un bel legame e li stimo molto. L'allenatore si sostiene sempre, anche quando è in difficoltà".