Padovan: “Pioli non è indiscutibile, ma chi metti al suo posto?”

Il giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del destino del tecnico del Milan, sempre più in discussione dopo il pareggio di ieri

Dopo il pareggio contro la Salernitana, il destino di Stefano Pioliè sempre più in bilico. Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del futuro della panchina del Milan. Se lo confermerebbe: "Per me sì, ma non credo sia indiscutibile per la proprietà del Milan. Credo che stiano facendo riflessioni importanti. Cardinale ha fatto un'uscita troppo importante ieri, non è contento della Champions, del campionato e nella cultura americana, quando uno non è contento, cambia manager. Ma sarebbe un po' troppo: chi metti al suo posto?", si chiede il giornalista.

Cosa succede: "La domanda principale è quella: il Milan caccerà Stefano Pioli? Al momento la sua panchina non è più solida come un tempo, ma il problema reale è sempre lo stessi: non ci sono alternative valide prendibili a gennaio. I top manager hanno stipendi fuori portata e non è nemmeno detto che possano risollevare la situazione, visto che dentro il problema Pioli, come detto, c'è anche quello del suo staff. C'è la certezza empirica che mandando via tutti la situazione migliorerebbe? Di pancia verrebbe da dire: "Lo facessero e poi si vede che viene fuori". Ma in realtà è un punto di domanda enorme sulla questione della preparazione atletica e sul dossier infortuni. Quindi al momento la situazione vede Pioli in bilico, ma non ancora sul punto di sentir aprire la botola sotto i piedi".

Le prossime: "E' ovvio ed evidente che prestazioni e risultati negativi contro Sassuolo, Cagliari ed Empoli potranno portare la società a dover prendere una decisione importante su di lui. Sarebbe inevitabile anche perché l'ambiente si sta facendo pesante intorno a Pioli. Difficile pensare che possa dimettersi anche a fronte di un contratto in essere fino al 30 giugno 2025 da 4.5 milioni all'anno".

