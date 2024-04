Tardelli: “Pioli ha fatto i suoi errori, ma Ibrahimovic lo ha delegittimato”

Il Milan non sta vivendo un bel finale di stagione. Prima l' eliminazione in Europa League , poi il derby perso che ha dato lo Scudetto all'Inter . Il club ha deciso di dire addio a Pioli a fine stagione e ora è alla ricerca di un nuovo allenatore. Intervistato da La Stampa, Marco Tardelli ha detto la sua sulla situazione interna ai rossoneri.

Le parole di Tardelli su Pioli e Ibra

"La partecipazione alle coppe non è stata brillante, non è stata da Milan, ma la confusione che il club ha creato intorno alla squadra è stata distruttiva nei confronti dell'allenatore. Il tutor Ibrahimovic, con il suo arrivo a Milanello, ha delegittimato Pioli. Ci sono stati sicuramente anche sbagli da parte di Stefano, come quello di andare sotto la curva a farsi insultare insieme ai giocatori, e anche errori tecnici probabilmente. Ma in questi anni è sempre stato in alto vincendo anche uno Scudetto. Di chi sarà la colpa? Sempre sua?", si domanda Tardelli.