Tanganga-Milan, il giocatore ha scelto: svelata la sua decisione!

Il Milan non perde di vista l'obiettivo e continua a trattare in oltranza. Così come per l'altro grande affare, quello che risponde al nome di Charles De Ketelaere. Il Diavolo non molla. Frederic Massara e Paolo Maldini non mollano. Un altro difensore dovrà necessariamente arrivare, è fondamentale. Anche perché non può essere sufficiente l'accoppiata Kjaer-Tomori-Kalulu, c'è un bisogno capitale di quel quarto difensore. Da una parte perché può permettere sia di far rifiatare il magico trio, ma dall'altra perché può essere l'ennesima scommessa vinta dal mitico tandem di mercato meneghino. E, dulcis in fundo, il giovane Gabbia ha bisogno di fare esperienza per poter crescere. Non può rimanere chiuso nella dimora del Diavolo.