Mercato Milan, De Ketelaere: Pedullà gasa i tifosi! E al posto di Sanches… | News

Il Milan ha delle priorità ben precise sul mercato . Numero uno: il trequartista, con De Keteleaere in cima alla lista. Poi un centrocampista ( Renato Sanches era il preferito, ma è praticamente sfumato) e un centrale di difesa. Questi sono i colpi che Maldini e Massara vogliono sicuramente chiudere con più urgenza, ma in seguito non sono escluse anche altre sorprese. Magari approfittando delle occasioni di fine calciomercato. Intanto però, concentriamoci sulle ultime news di casa Milan, in particolare su De Ketelaere e il centrocampo.

Se Sky Sport nelle scorse ore ha parlato di ottimismo crescente per la buona riuscita dell'infinita trattativa con il Brugge, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà va anche un pochino oltre. Sul proprio sito ufficiale infatti, il giornalista ha sottolineato: "De Ketelaere vuole il Milan, ha scelto, non vede l’ora di raggiungerlo, la differenza di due o tre milioni (32-33 contro 35-36) non può fare saltare il banco". Insomma, secondo Pedullà, l'affare è ben indirizzato e non potrà saltare per una differenza così esigua tra domanda ed offerta. La notizia che tutti, in casa Milan, volevano sentire. Le prossime ore saranno certamente decisive. Ma, come detto, sono arrivate novità importanti anche per quanto riguarda il colpo a centrocampo <<<