Tacchinardi duro: “Il Milan non ha leader, vi dico cosa penso di loro!”

In esclusiva a Pressing ha parlato l'ex calciatore Alessio Tacchinardi che ha detto: "Il Milan non ha leader. Theo ha detto che erano appena entrati. Se tu resti in campo per riscaldarti è un conto, ma loro invece sono rimasti da parte perché volevano fare la polemica. Anche tra i compagni non ci sono leader. Theo e Leao sono grandissimi giocatori, ma non sono mai diventati veri leader. Il leader va col gruppo. E se sta fuori dalla partita lo devi accettare, pensando al bene del gruppo. Theo e Leao hanno pensato solo a loro stessi. Per me è un gesto gravissimo. Non possono fare un gesto del genere. In campo comunque si vede che non c'è empatia tra i giocatori e l'allenatore. Mi sembra evidente questa cosa". In tutto questo però, ora massima attenzione. Disastro Fonseca, ribaltone clamoroso: "Se salta, al suo posto può arrivare..." <<<