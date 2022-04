Il Milan vince e ci crede ancora: il tabellino della gara dell’Olimpico

Il Milan ieri sera ha vinto contro la Lazio e così facendo continua a credere allo Scudetto. Il comunicato del Milan

“La chiamavano Zona Cesarini, da oggi per i tifosi rossoneri potrebbe essere Zona Tonali. Perché è un gol di Sandro Tonali, in pieno recupero, a regalarci una delle gioie più grandi della stagione: il 2-1 in rimonta sulla Lazio con cui il Milan si conferma in testa alla classifica quando mancano quattro giornate alla fine. Un risultato dal peso specifico davvero incalcolabile, per un campionato che aspetta adesso il recupero di mercoledì dell'Inter a Bologna ma che ci restituisce una certezza: il Milan c'è, e da stasera è anche certo della qualificazione in Champions League”.