Pioli a MTV: “Siamo da due anni al vertice, meritiamo più credibilità!”

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria rossonera. Ecco le sue parole.

Il Milan ha sette vite come i gatti? “Ho detto ai miei giocatori che al loro posto sarei arrabbiato, con tutto quello che hanno dimostrato in questi due anni meriterebbero un po’ più di credibilità per quello che stanno facendo. Io ci sono abituato, perché io da quando alleno dove sono arrivato non sono mai stato un salvatore della patria ma ho dovuto sempre sudarmi e meritarmi tutto. I miei giocatori hanno dimostrato di essere forti. Non siamo lì per caso, siamo stati sempre al vertice. Dobbiamo continuare con questa determinazione. Non siamo perfetti e non lo saremo mai ma abbiamo uno spirito che mi rende molto orgoglioso”.