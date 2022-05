Milan Primavera 4-2 Genoa Primavera: il tabellino della gara

Il Milan Primavera ha agguantato la salvezza nella partita di ieri grazie alla vittoria ai danni del Genoa Primavera

“Bastava un pareggio per evitare di prolungare la stagione ai playout, è arrivata una vittoria: il Milan Primavera chiude nel migliore dei modi la stagione, battendo 4-2 al Vismara il Genoa grazie alla doppietta di Nasti e ai gol di El Hilali e Robotti. Dopo il vantaggio iniziale di Nasti, prima dell'intervallo gli ospiti erano riusciti prima a pareggiare e poi a ribaltare il risultato con il rigore di Besaggio e il fendente di Sadiku . Approccio da applausi del Milan nella ripresa, con il pareggi pressoché immediato di El Hilali e la punizione del sorpasso di Robotti. A chiudere i conti il solito Nasti, al 16° gol in campionato”.

“Con la salvezza in tasca, la Primavera ritrova i tre punti nel momento più delicato, mancavano da SPAL-Milan 0-4 del 12 aprile scorso. Bravi i ragazzi a evitare con lucidità lo spettro dei playout, che si era palesato in maniera nitida a fine primo tempo, sul gol del vantaggio del Genoa. Ammirevole l'approccio alla ripresa, di gioco e non di rabbia, di tranquillità e non di frenesia, grazie anche all'impatto di chi è entrato a partita in corso. Ora il meritato riposo in vista della prossima stagione”.