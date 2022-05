Bergomi: “Scudetto? Merita di vincerlo il Milan. È stata la più solida delle 3”

Beppe Bergomi ha rilasciato un’intervista sulla lotta scudetto a due giornate dalla fine e sulle possibilità del Milan.

Sono solo 180 i minuti ancora da giocare e poi si chiuderà ufficialmente il campionato. Tutto è ancora da decidere per quanto riguarda lo scudetto, l’Europa e la zona salvezza. A due gare dalla fine c’è ancora l’avvincente sfida tra le due formazioni milanesi per la vittoria del titolo. A guidare la classifica è il Milan con ben 80 punti, inseguito però dalla rivale a due lunghezze di distanza. Ogni minuto della gara di domani sarà fondamentale perché si potrebbe già decidere la sorte di una delle due squadre. Proprio della lotta per lo scudetto ha parlato Beppe Bergomi ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulle percentuali scudetto: “Le percentuali scudetto? Oggi dico 75% Milan e 25% Inter: un 5% in più ai nerazzurri dopo la vittoria della Coppa Italia. Ma, al contrario di qualche tempo fa, oggi si può dire che è il Milan ad avere il calendario migliore. Perché credere a quel 25%? La storia dice che non si può dare nulla per scontato, neanche i finali più scontati: il mio primo anno da telecronista ero a Perugia quando per la Juve sembrava tutto già scritto. L’Inter può affidarsi a questo, ma pensando che deve fare sei punti. Vantaggio o svantaggio giocare dopo il Milan? Questo fattore a due giornate dalla fine non ha più peso specifico. Le cose cambiano per l’Inter solo se il Milan non dovesse vincere: se batte l’Atalanta, deve battere il Cagliari e stop”.