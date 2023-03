Supercoppa, cambia il format. De Siervo: “Sarà a 4 squadre”

La Supercoppa italiana non sarà più una partita secca, ma una competizione con quattro partecipanti. Le parole dell'AD della Lega Serie A

Redazione Il Milanista

La Supercoppa italiana cambia volto. Ieri, nell'Assemblea di Lega, è stato ratificato il cambiamento della competizione, che non sarà più una partita secca, come quella persa dal Milan contro l'Inter il 18 gennaio. A partire dalla prossima edizione, nel 2024, ci sarà una Final Four. Le partecipanti saranno la prima e la seconda del campionato e le due finaliste di Coppa Italia. Si tratta, sostanzialmente, della formula già in vigore in Spagna.

La nuova Supercoppa quindi avrà semifinali e finale. Nei prossimi 6 anni, 4 edizioni si svolgeranno in Arabia Saudita. Si partirà con le prossime due, poi per due anni sarà assegnata in Italia e infine altri due anni in terra saudita. E' prevista inoltre un'amichevole tra una semifinalista e una squadra locale. Il nuovo format porterà nelle casse della Lega circa 23 milioni di euro.

Queste le parole dell'AD della Lega, Luigi De Siervo: "La Supercoppa andrà in Arabia la prossima stagione e quella successiva, poi avremo due anni di stop in cui decideremo se andare altrove e poi i due anni successivi si tornerà lì. La scelta dell'Assemblea è che la prossima edizione sarà già con il format a 4 squadre. C'è anche inserita in questo format una amichevole che si disputerà sempre all'estero. Questo format può essere rimesso in discussione di anno in anno in virtù di quello che è l'impegno e il carico dei calendari delle squadre di vertice perché sappiamo che dalla stagione 2024/25 partirà la nuova Champions League e il nuovo Mondiale per Club".