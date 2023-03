Stylsvig: “Partnership con Casillo? Permetterà al nostro brand di crescere”

"Siamo orgogliosi di accogliere Molino Casillo come partner ufficiale del Milan . Questa partnership si inserisce in un importante contesto di crescita del brand Milan a livello internazionale, che guarda sempre con interesse anche al territorio nazionale per avviare collaborazioni con aziende italiane di alta qualità". Queste le parole di Casper Stylsvig.

Anche il presidente di Molino Casillo ha detto la sua

Pasquale Casillo, Presidente e A.D. di Casillo Partecipazioni S.p.a., ha commentato: "La partnership con AC Milan ci permetterà di promuovere il nostro nuovo modo di concepire il mercato degli sfarinati e la molitura. Farine e semole sono per noi le radici della dieta mediterranea, che è anche cultura culinaria quando si fonda sulla qualità e la salubrità delle materie prime. Per noi gli sfarinati, come lo sport, hanno una funzione specifica: essere pilastri del benessere delle persone e del pianeta". Queste le parole di Pasquale Casillo, Presidente e A.D. di Casillo.