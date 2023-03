News Milan / Pedullà spara la bomba di mercato in diretta: “Secondo me…”

Con la pausa per le Nazionali in corso, questo è un momento di riflessione per i vari club che vogliono pianificare il futuro e le loro prossime mosse di mercato , con il Milan che non fa eccezione da questo punto di vista. Il club rossonero in effetti ha tantissimi temi da affrontare e da risolvere.

Dal rinnovo di Rafael Leao al futuro in bilico di tanti altri giocatori rossoneri (Brahim Diaz in primis), fino ad arrivare alle possibili cessioni e ovviamente ai nuovi colpi di calciomercato in entrata. Tutte situazioni che richiedono tempo e impegno. E' fondamentale dunque iniziare a lavorarci fin da subito, per accelerare i tempi e non farsi trovare impreparati quando il mercato estivo aprirà i battenti. Anche perché stavolta il Milan non potrà più sbagliare.