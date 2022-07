Stylsvig: “Queste maglie danno una vision nuova dentro e fuori dal campo”

In merito alla presentazione delle nuove maglie per la prossima stagione, ha parlato lo Chief Revenue Officer di AC Milan Casper Stylsvig

"La nuova maglia Home di AC Milan è una combinazione di moda, design, street culture e heritage. La maglia omaggia ciò che rende il Milan unico", ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA. "Per dare vita a questa maglia abbiamo voluto creare una campagna che affonda le sue radici nella cultura milanese. Abbiamo lavorato esclusivamente con artisti, talenti e creativi milanesi che sostengono il Club e comprendono ciò che lo rende speciale per rappresentare 'That Milan Touch'". Queste le parole di Marco Mueller riprese dal comunicato ufficiale del Milan.