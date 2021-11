Milan, striscione della Curva Sud contro Calhanoglu: “Uomo di …”

La tifoseria organizzata rossonera non ha ancora perdonato il centrocampista turco per il comportamento al derby: ecco lo striscione esposto

Non è andata giù ai tifosi del Milan l'esultanza di Calhanoglu al derby, dopo il rigore trasformato ad inizio partita. La Curva rossonera non ha fatto mancare i fischi al turco durante tutto il match, così il fantasista nerazzurro ha mostrato le orecchie come per dire: "Cosa dite?" al pubblico sugli spalti di San Siro.