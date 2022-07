“In Italia la burocrazia è troppo lenta”: per lo stadio si è sempre in attesa

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato in merito al nuovo stadio che il Milan vorrebbe costruire. Le sue parole

Redazione Il Milanista

Il Milan è alle prese ormai da troppo tempo con la questione nuovo stadio. I problemi sono all'ordine del giorno e pare che una soluzione per ora non sia così facile da trovare. La burocrazia in Italia fa il suo corso in maniera troppo lenta. Il Milan lo sta provando sulla sua pelle non riuscendo a venire a capo di un bel nulla fino ad ora.

Sul tema nuovo stadio si è espresso il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Nella giornata di ieri il sindaco di Milan Giuseppe Sala si è espresso in merito a questo tema e in esclusiva ai microfoni di CalcioFinanza ha detto: "I comitati sono preoccupati del fatto che si faccia un nuovo stadio. Punto. Ora vedremo. Mi pare che il dialogo sia veramente scarso, qualunque cosa facciamo non va bene, per cui ognuno fa la sua parte. Io faccio una parte molto chiara: faccio rispettare la legge. La legge prevedeva che i volumi assegnabili agli sviluppatori fossero quelli del Pgt e li ho portati lì”.

Ancora le sue parole in merito

“La legge prevede che si faccia il dibattito pubblico e li ho portati lì. Dopodiché mi sembra ci sia un dialogo inesistente, per cui non posso essere interessato ad ogni recriminazione. Li ascolto e spiegherò, non a loro ma a tutta la città, la mia linea”. Queste le parole nella giornata di ieri quando ha parlato il sindaco di Milan Giuseppe Sala il quale si è espresso in merito al tema nuovo stadio in esclusiva ai microfoni di CalcioFinanza.

Il Milan sta ancora pensando al da farsi

La società rossonera non ha ancora deciso dove costruire il suo prossimo stadio. In lizza ci sono sempre il comune di Milano e quello di Sesto San Giovanni. Ognuno dei due sindaci sta cercando di portare acqua al proprio mulino ma per ora il Milan non ha ancora sciolto le riserve.