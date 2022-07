Il Milan di Maldini e Massara: i 10 migliori acquisti del duo rossonero!

La notizia del rinnovo di Maldini e Massara è una boccata d'ossigeno in casa Milan. Gli artefici della cavalcata Scudetto saranno ancora alla guida dei rossoneri, pronti a rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma non è in questa lista ma merita una speciale menzione d'onore: anche lui arrivato al Milan su indicazione del duo, si è laureato campione d'Italia, iniziando la sua avventura in punta di piedi.