Sportiello al Milan: è fatta! Contratto di 4 anni per lui

La notizia era nell'aria da qualche mese, ma in questi ultimi giorni ci sono stati dei grossi passi avanti. Marco Sportiello sarà un nuovo portiere del Milan a partire dalla prossima stagione. Su questo non sembrano esserci più dubbi.

Il portiere si trasferirà a Milano a titolo definitivo e gratuito. Questo dopo la lunga esperienza all'Atalanta costellata da qualche piccolo esodo tra Firenze e Frosinone nel mezzo. L'intesa tra il portiere e il club rossonero è pronta ormai per essere definita e non ci sono più dubbi sul buon esito dell'affare. Marco Sportiello firmerà un contratto di quattro anni con la società di via Aldo Rossi.

Un lungo tira e molla

Arriva finalmente il sole sull'operazione Sportiello-Milan. Questa schiarita dopo che per mesi e mesi si era andati avanti a suon di tira e molla. Ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Per l'estremo difensore arriva dunque l'occasione della vita all'età di 30 anni dopo una carriera vissuta in provincia.