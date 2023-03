News Milan / Esonero Pioli: ora Cardinale pensa a un nome clamoroso

Il cammino in Champions League sarà certamente importante nella valutazione. Ma il vero obiettivo è quello di qualificarsi alla prossima Champions. Mancare questo passaggio fondamentale si potrebbe rivelare fatale per Pioli (e non solo). Gerry Cardinale reputa indispensabile - per questioni economiche ma anche di prestigio e spessore internazionale del club - arrivare tra le prime quattro. Altrimenti, si procederà con un cambio profondo e radicale.