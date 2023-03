Spalletti sui Quarti di CL: “Non conta il vantaggio in Serie A. Col Milan…”

Luciano Spalletti ha commentato le prossime sfide di Champions League del Napoli contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni

Il mese di aprile vedrà contrapporsi Milane Napoli per ben tre volte. Non solo in campionato, ma anche due partite in Champions League valevoli per i Quarti di finale. La vincente tra le due formazioni sarà quella che passerà direttamente nella Semifinale della competizione: un’occasione troppo importante, che nessuna squadra vuole sprecare. Dopo aver ricevuto il Premio Bearzot, Luciano Spalletti ha commentato proprio questi big match che attenderanno i partenopei.

Sui Quarti di Champions League contro il Milan: "Questa è una cosa che va vissuta totalmente e non vediamo l'ora di andarci a confrontare. Sono cose bellissime che non ho mai vissuto in 64 anni. Anche i calciatori devono stare attenti. Il tempo passa per non ripassare più e queste partite sono bellissime. Fisicamente la squadra sta bene, ho uno staff di prim'ordine grazie al presidente. Penso sia fondamentale capire che in queste partite non si porta dentro il passato perché ti vestono al meglio con tutte le tue qualità e difficilmente non le riproponi dentro la partita”.

Gli azzurri non partono in vantaggio: “Noi non possiamo portare questo minimo vantaggio in campionato. Si riparte da zero. Da zerissimo. Era una delle qualità di Bearzot, questa. Lui è stato progenitore, fonte di ispirazione della nostra categoria. Dicevano fosse testardo ma io lo vedevo coerente rispetto alla conoscenza del suo lavoro".