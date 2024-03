Ancora Spalletti: “Cambio modulo? Volevo far veder ai miei cose differenti”

Il ct azzurro ha parlato dopo la vittoria di misura dell'Italia sul Venezuela. Sentiamo le sue parole in conferenza stampa

Lorenzo Focolari Redattore 22 marzo 2024 (modifica il 22 marzo 2024 | 15:38)

Ieri sera ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo la vittoria e ha detto: “Abbiamo fatto questo cambio di sistema per conoscere anche cose differenti. Noi abbiamo diverse squadre che in Italia giocano così ed è un mettere più a loro agio alcuni calciatori. Probabilmente nel primo tempo non siamo stati bravi da un punto di vista qualitativo a prendere il vantaggio che avevamo da un punto di vista tattico”.

Ancora le sue parole — “Avevamo giocatori meno tecnici: quando nella ripresa abbiamo messo più tecnica siamo riusciti a condurre la partita nella direzione che volevamo. La squadra ha tentato di mettere in pratica ciò che avevamo detto e dal punto di vista dello sviluppo ho visto cose interessanti. Poi sempre un po' di errori troppi banali, figli della leggerezza. Abbiamo perso troppi palloni in maniera leggera, ma questo ci serve per continuare a lavorare e migliorare".

