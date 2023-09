Ancora Spalletti: “ C’è un dato negativo, 150 convocabili su 570…”

Il nuovo tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato stamattina nella sua conferenza stampa di presentazione da tecnico dell'Italia

Stamattina c'è stata la presentazione di Luciano Spalletti come nuovo ct dell'Italia. Sentiamo qualche altro passaggio importante. "Io cerco la felicità, è quella di cui abbiamo bisogno. Di solito però io non riesco a essere felice da solo, mi rifletto nella felicità altrui. Non riesco a essere felice se non vedo la gente felice attorno a me. Napoli e i napoletani sono stati la mia felicità. Io penso che questa cosa qui sia subito da chiarire anche coi giocatori perché anche loro devono essere felici di vestire questa maglia”.

Ancora le sue parole — “Bisogna urlare la nostra felicità nel vestire questa maglia, voglio vedere appartenenza a questa maglia. Non è una maglia qualunque perché la maglia della Nazionale ci rimane sempre addosso, la porteremo dentro le squadre in cui andremo a giocare. E' sempre sotto la maglia del club. Noi abbiamo dei campioni che ci hanno fatto vedere cosa vuol dire il senso di appartenenza, Mazzola, Rivera, Riva, Lippi, Baggio... Questi campioni saranno sempre con noi, anche quelli che non ci sono più tipo Gianluca Vialli che sarà sempre con noi. Saranno i nostri spiriti guida. La storia di Buffon e di altri giocatori sarà intuitiva, fondamentale per sapere il comportamento di chi viene in questo gruppo. Di Buffon staccheremo un pezzo per uno e glielo faremo portare a casa".

Sul rapporto coi club — "Io so le difficoltà dei club, ma poi i club devono sapere che il bene della Nazionale è il bene di tutto il calcio italiano. Non dobbiamo mai essere in contrasto. Io cercherò di avere un rapporto continuo con gli allenatori, qualcuno l'ho già chiamato. Ci sono dei giocatori che non ho convocato ma meritavano di essere al corrente e l'ho fatto. C'è una percentuale abbastanza negativa che è il numero di tesserati: 150 convocabili su 570...”.

