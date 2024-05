Ancora Spalletti: “Ho rincorso tutta la vita la vittoria dello Scudetto per poi..”

Il ct della nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato in vista dei prossimi Europei. Sentiamo le sue parole...

Lorenzo Focolari Redattore 14 maggio 2024 (modifica il 14 maggio 2024 | 13:57)

In esclusiva a Vivo Azzurro Tvdurante la presentazione del canale ha parlato Luciano Spalletti che ha detto: "Secondo me questo canale ci potrà dare delle notizie per ricreare qualcosa in più, avere la conoscenza più approfondita di quello che succede anche all’interno dello spogliatoio, ci permette di accrescere questa conoscenza”.

Ancora le sue parole — “Ho rincorso tutta la vita la vittoria dello scorso anno, quando ci sono arrivato ho visto che quell’evento in sé stesso o quella coppa non è nulla. Io non saprei descrivere la coppa dello scudetto, ma se fossi un pittore ti saprei rappresentare tutte le facce della felicità dei napoletani quel giorno. Bisogna essere responsabili perché c’è bisogno di appartenenza e di italianità, dobbiamo essere all’altezza della situazione a prescindere dal singolo episodio".

