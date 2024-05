Tifosi Milan sconvolti: Di Marzio e Pedullà poco fa hanno detto che… / News

La ricerca del nuovo allenatore è il tema principale di tutte le news e le indiscrezioni che circolano in ambiente Milan in questo periodo. Certo, si parla anche del finale di stagione - che ha poco da dire per i rossoneri - e in particolare del calciomercato estivo che il Milan sta già iniziando ad organizzare. Ma il primo tassello, la prima pietra del nuovo Milan che sta nascendo, sarà ovviamente l'allenatore. Tutto passerà da questa decisione delicatissima e importantissima, che il club non deve e non può sbagliare.