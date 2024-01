Ancora Spalletti: “Prima si convocava da Juve, Milan e Inter, ora da…”

In occasione della consegna della Panchina d'Oro per il 2023 ha parlato il ct dell'ItaliaLuciano Spalletti che ha detto: "Per me il campionato italiano riceve da qualsiasi partite. Se uno vuole prendere le storie belle nel calcio, nel campionato, ce ne sono moltissime prendendo momenti delle partite e portare un contributo di crescita. In questo siamo perfetti, poi ci sono altre storie dove vogliamo rimanere quelli, cioè le sconfitte le viviamo come fossero la fine del mondo”.