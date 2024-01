Terremoto Milan, sta girando una news da brividi: “Offerta folle” / Mercato

I prossimi saranno gli ultimi giorni del mercato invernale, con il Milan in attesa di occasioni da sfruttare . Certo che, viste le premesse, ci si poteva aspettare certamente molto di più da questa sessione di calciomercato . Il Milan - lo dicono i fatti e i numeri - avrebbe bisogno di un colpo importante almeno in difesa, alla luce delle assenze di Thiaw, Tomori e Kalulu. Il solo Gabbia non può bastare. E invece pare proprio che la società non sia dello stesso avviso, con Furlani che fa spallucce e afferma che il Milan non ha urgenza di fare mercato .

In realtà, nelle ultime ore potrebbe effettivamente succedere qualcosa. Ma, come detto, moltissimo dipenderà dalle opportunità che si presenteranno. Il Milan non vuole spendere in questa finestra di calciomercato, rimandando gli investimenti più grossi e importanti alla prossima estate. E proprio in prospettiva estiva, in queste ultime ore è esplosa all'improvviso una vera e propria bomba di mercato che in un attimo potrebbe far scoppiar un terremoto e stravolgere il futuro del Milan <<<