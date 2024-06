Spalletti: “Non sono stato il miglior Spalletti, ringiovanirò di più”

Le parole del ct: " Voglio ringraziare i tifosi per la vicinanza che hanno dimostrato, i calciatori per la disponibilità e la professionalità nel provare a mettere in pratica le mie richieste e lo staff della federazione . Attraverso il mio risultato non è stato possibile far vedere il loro livello di qualità , loro dipendono dai miei risultati e rimangono poi intrappolati in quella che è l'idea generale che ci si fa. Sono quello che ha le responsabilità più importanti ".

Spalletti ha proseguito: "Non sono stato il miglior Spalletti possibile. Leggo che mi è stato attribuito di aver alzato troppo i toni, di aver fatto uso di miti da seguire, ma questo è impostato a tutta la mia vita, ci vogliono sempre degli esempi da seguire. Ci sono molte cose ancora da dover far vedere, il mio impegno sarà ugualmente totale e con delle conoscenze in più. Siamo tornati a zero. Tenterò di ringiovanire la rosa per ricreare il prima possibile un gruppo. La gestione di alcune cose, come leader e mancanza di personalità, non mi hanno dato le risposte che cercavo. Dobbiamo creare dal basso un altro futuro più giovane".