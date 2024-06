Gravina conferma Spalletti: “Deve avere la nostra fiducia, c’è nuova sfida”

In conferenza stampa da Casa Azzurri, il presidente della Figc ha parlato del futuro del ct dopo la disfatta dell'Italia contro la Svizzera

Ieri l' Italia ha detto addio a Euro 2024 , perdendo 2-0 contro la Svizzera . Dopo il fallimento e la prestazione negativa, oggi in conferenza stampa Gabriele Gravina , presidente della Figc, ha confermato Luciano Spalletti .

Le parole di Gravina sul ct azzurro

"Non abbiamo nulla da nascondere ma dobbiamo continuare ad avere responsabilità. Serve senso di responsabilità: ieri c'è stata una lunga chiacchierata con il mister e credo sia impensabile risolvere i problemi abbandonando un progetto che è pluriennale, non si può abbandonare il progetto dopo 8-9 mesi. Nel progetto è centrale un allenatore subentrato da 9-10 partite, che non può avere a disposizione sempre tutti i giocatori. Ci deve essere una riflessione politica all'interno del mondo federale. Spalletti deve avere la nostra fiducia e ha la nostra fiducia, deve lavorare perché fra 60 giorni c'è già una nuova sfida".