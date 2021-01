Sono due i giocatori seguiti dal Milan per il centrocampo

MILANO – “L’obiettivo primario è recuperare gli infortunati, al completo ho un organico giusto per tutti gli impegni. Il mercato comincia dal 4, la dirigenza si farà trovare pronta se ci saranno occasioni”, così Stefano Pioli durante la conferenza stampa di ieri in vista del match odierno contro il Benevento dell’ex Pippo Inzaghi. In soldoni se gli uomini mercato rossonero troveranno, in cooperazione con l’area scouting del club, un profilo interessante con le giuste il Milan si farà trovare pronto. Soprattutto a centrocampo dove le non ottime prestazioni di Krunic hanno fatto scattare più di un campanello d’allarme.

Boubakary Soumaré del Lille piace, ma L’Equipe…

Tra i profili più attenzionati dalle parti di via Aldo Rossi c’è il giovanissimo Boubakary Soumaré del Lille. Il classe ’99 è, probabilmente, il giocatore preferito dalla dirigenza: vuoi perché è ancora molto giovane, vuoi perché ha già molte partite in Ligue 1 (14 stagionali, 66 totali). Il direttore sportivo rossonero vorrebbe intavolare la trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto. Massara proverà a convincere il club transalpino facendo soprattutto leva sulla volontà del ragazzo di voler andare a giocare in club di prestigio come il Milan (affrontato già nei gironi di Europa League). E’ L’Equipe però a frenare l’entusiasmo dei rossoneri (e dei suoi tifosi): il quotidiano infatti riporta come il club francese non abbia nessuna intenzione di cedere i suoi gioielli a gennaio, eccezion fatta per l’ex Genoa Adama Soumaoro.

L’alternativa è sempre in Francia

L’altro giocatore seguito dal Milan è Kouadio Konè, gioiello classe 2001 del Tolosa. Gli scout rossoneri hanno inviato degli ottimi report a Maldini e Massara sul giovanissimo centrocampista. Il diesse rossonero, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe in contatto con gli agenti del classe ’01. La volontà è quella di presentare un’offerta al Tolosa, che valuta il ragazzo intorno ai 15 milioni di euro, ma il Milan deve guardarsi le spalle dal Leeds del Loco Bielsa, sempre attento ai migliori prospetti del calcio.

Due piste si raffreddano