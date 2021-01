Solidità e competenza al servizio di Pioli: Maldini costruisce il nuovo Milan

MILANO – Il Milan di Stefano Pioli viaggia a vele spiegate sia in campionato, dove comanda la classifica con 43 punti e tre di vantaggio sui cugini dell’Inter; sia in Europa League dove ha raggiunto, da primo nel girone, i sedicesimi; sia in Coppa Italia dove ha superato, seppur con qualche difficoltà dovuta alle fatiche degli ultimi mesi, il Torino dell’ex tecnico Marco Giampaolo.merito di ciò va sicuramente dato alla società rossonera, capeggiata da Maldini, Massara e Gazidis.Acquisti mirati e colpi andati a buon segno stanno consacrando un momento eccellente per il club rossonero. Facile citare nomi come Theo Hernandez.Più difficile forse andarmi a pescare altri con me Alexis Saelemaekers, letteralmente scovato dagli scout rossoneri.

Insomma la strategia di Eliott di puntare sui giovani forti e di prospettiva uniti a qualche elemento di grande esperienza, sta dando i suoi frutti. Con i minuti giocati dal nuovo acquisto Meite ieri sera con il Cagliari, in particolare, sono 26 (su 27 totali della lista ufficiale) i giocatori della rosa rossonera, schierati almeno una volta in questa stagione. A questi si aggiungono anche i minuti del giovane della Primavera, Olzer. Un numero incredibile che sottolinea l’importanza dei calciatori del Milan in questa annata. L’unico giocatore non schierato in partite ufficiali è Antonio Donnarumma. Insomma, il Milan corre lanciato verso le posizioni alte della classifica di serie A.E gli arrivi recentissimi, dell’esperto Mario Mandžukić e del giovane di prospettiva Tomori, non fanno altro che convalidare questa tesi: solidità e competenza al servizio di Pioli. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 43

Inter 40

Napoli 34*

Roma 34

Juventus 33*

Atalanta 32*

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 21

Bologna 20

Spezia 18

Fiorentina 18

Udinese 16*

Genoa 15

Cagliari 14

Genoa 14

Torino 13

Parma 13

Crotone 12

* Una partita in meno

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<