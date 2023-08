Damiani: “Per CDK è meglio andare altrove, Bergamo piazza ideale”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato Oscar Damiani , noto agente e calciatore rossonero degli anni ottanta che sul mercato in entrata del Milan si è sbilanciato dicendo: “Tutto può succedere, ma mi sembra che la squadra sia al completo così”.

Su De Ketelaere

“Per me è meglio per lui andare altrove. Questa stagione sarebbe stato chiuso. Per far partire dell’organico del Milan attuale ci va grande personalità e lui, purtroppo, non l’ha ancora acquisita. Con tutta onestà, l’Atalanta mi sembra la piazza ideale per il belga”.