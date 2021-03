Simakan, lo Strasburgo pronto a riaprire la trattativa

MILANO – Durante l’ultimo calciomercato il Milan ha deciso di regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore centrale. Una scelta figlia anche delle cessione che Maldini e Massara stavano per compiere da lì a pochi giorni: cedere Musacchio, a titolo definitivo alla Lazio, e prestare Leo Duarte all’Istanbul Başakşehir. Di conseguenza sarebbero restati, a disposizione del tecnico, i soli Romagnoli, Kjaer e Gabbia. Oltre all’adattato Kalulu, che comunque ha sempre ben figurato.

Ma l’idea di ingaggiare un nuovo difensore era un pensiero che Maldini e Massara avevano in mente già durante il corso dell’estate. Non è un segreto che il duo mercato aveva iniziato, nelle ultime 48 ore di mercato, avevano provato a ingaggiare Mohamed Simakan dallo Strasburgo. Una trattativa che la dirigenza rossonera era convinta di chiudere tanto da mandare un aereo a prenderlo. Ma alla fine la trattativa alla fine si arenò.

Le ultime

Nell’ultimo mercato il Milan aveva deciso di riprendere la trattiva, consapevole che il club transalpino, che vive un grande momento di crisi economica, non avrebbe abbassato le proprie pretese: 20 milioni di euro. Ma nel mezzo della trattativa, dove il Milan era arrivato ad offrire 15 milioni più 2 di bonus, il difensore classe 2000 si è infortunato. Un danno per il giovane giocatore e per il club transalpino che sperava di risolvere i problemi economici con la cessione del ragazzo.

Il Milan, alla fine, ha deciso di cambiare obiettivo a seguito dell’infortunio del francese al ginocchio. Maldini e Massara alla fine hanno preso Fikayo Tomori in prestito con un diritto di riscatto davvero alto. Senza dimentica che su Simakan si è mosso anche l’RB Lipsia per sostituire Upamecano, ceduto al Bayern per 42 milioni di euro.

Ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Simakan è sempre nei pensieri di Maldini e Massara. Ma non è tutto: secondo la rosea lo Strasburgo sarebbe disposto, qualora il Milan volesse, a riaprire la trattativa.