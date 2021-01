Maldini, piano per Simakan

MILANO – Con l’arrivo di Fikayo Tomori dal Chelsea, il Milan ha sistemato la questione difensore centrale preferendo l’anglo-canadese a Mohamed Simakan dello Strasburgo. Una scelta non affatto facile visto che i francese era il preferito da parte di Maldini e Massara che lo avevano già trattato nelle ultime ore del mercato estivo (tanto da mandare un aeroplano in Francia per portarlo a Milano).

La speranza degli uomini mercato rossoneri era quella di portare il francese all’ombra del Duomo durante questa sessione di mercato, continuando a lavorare i fianchi alla dirigenza transalpina. Un trattativa non affatto facile, visto che il club vive una profonda crisi economica e puntava ad incassare circa 20 milioni di euro dalla cessione del classe 2000. Soprattutto perché sul ragazzo c’era anche il R.B. Lipsia e poteva nascere un’asta con i rossoneri, ma l’infortunio di Simakan ha fatto saltare i piani del Milan, del club teutonico ma soprattutto dello Strasburgo che sperava di fare cassa.

Nonostante il Milan abbia ingaggiato Tomori, Maldini non ha perso le speranze di portare a Milano il difensore, soprattutto perché la prossima stagione dovrà rinforzare il pacchetto difensivo, visto la cessione di Duarte e l’addio certo di Musacchio. Il club di via Aldo Rossi potrebbe riscattare l’ex Chelsea e prendere anche Simakan, così da formare una giovanissima coppia difensiva per il futuro.

Il piano del d.t. rossonero è quello di prendere subito Simakan in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi del club. Un po' come fatto dallo stesso Milan con la cessione di Conti al Parma.