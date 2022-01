Milan-Roma, nuova sfida contro i giallorossi: tutti i bilanci

Domani il Milan affronterà in casa i giallorossi alle 18:30. Ecco tutti i bilanci del match tra le due squadre.

Domani è in programma la prima giornata del girone di ritorno della Serie A. Il Milan dovrà sfidare i giallorossi a San Siro, nel big match delle 18:30. I diavoli sperano di ottenere una vittoria, così da rimanere ancorati al secondo posto, senza allontanarsi troppo dalla vetta. Vincendo gli uomini di Pioli hanno anche la possibilità di allungare la distanza sui partenopei, fermi a 39 punti. Quella di domani pomeriggio contro i giallorossi sarà la 27esima sfida in carriera da allenatore per Pioli. Tuttavia le 26 partite già effettuate non sono favorevoli al tecnico rossonero. Contro la Roma Pioli ha ottenuto 6 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. Però c’è da sottolineare il fatto che la sfida dell’andata è stata vinta proprio dal Milan. Domani l’allenatore emiliano avrà l’occasione per migliorare la sua statistica personale e battere una diretta avversaria per la Champions League.