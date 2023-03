Settore Giovanile Milan: tutti gli impegni del weekend

Il Settore Giovanile del Milan non si ferma mai. Vediamo di seguito tutti gli impegni del fine settimana dei rossoneri

Il Settore Giovanile del Milanè pronto a tornare in campo per l’ultimo weekend di marzo. Dopo una settimana di pausa torna a giocare l’Under17 di mister Lantignotti. I rossoneri vogliono continuare a inseguire l’Inter capolista e proveranno a conquistare i tre punti nella partita casalinga contro il Como.