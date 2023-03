Settore Giovanile Milan, questi tutti gli impegni del fine settimana

Sarà un fine settimana ricco di eventi per il Settore Giovanile del Milan. Vediamo di seguito tutte le partite in programma

Il weekend del Settore Giovanile del Milansarà ricco di eventi. Il fine settimana parte con la Primavera, in campo in questi minuti contro il Bologna. I ragazzi di mister Abate giocano l’anticipo di venerdì perché poi saranno impegnati martedì 14 marzo nel big match contro l’Atletico Madrid. Nella giornata di sabato giocheranno le formazioni più giovani, mentre domenica sono in programma degli eventi più importanti per i “più grandi”.