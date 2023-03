Milan, l’ex Piatek punta i rossoneri nel monday night

Il 'pistolero' Krzysztof Piatek non segna dallo scorso 5 novembre (nel match contro la Cremonese). L'ex attaccante rossonero sta faticando a trovare la forma fisica. Una media gol non degna di uno come lui. I numeri infatti parlano di una rete ogni 1.441 minuti. Il loop negativo lo segue da diverso tempo (anche alla Fiorentina la stagione per lui è stata pressoché fallimentare). Al Milan invece si era fatto notare con ben 16 gol in 41 presenze (tra il 2018 e il 2020).

Varrà anche lunedì sera la legge dell'ex? Ovviamente mister Pioli si augura di no... Il suo percorso al Milan era iniziato dopo la bella stagione a Genova. I rossoneri per lui avevano investito ben 35 milioni di euro (più bonus). Dopo 2 anni dal suo arrivo a Milano il polacco è stato ceduto all'Herta Berlino per 24 milioni di euro. Attualmente si trova in prestito dal club tedesco al club di Danilo Iervolino che ha voluto credere in lui. Sousa lo considera un titolare ed è sceso in campo dal 1' in tutte e tre le partite dal suo arrivo sulla panchina dei granata. E ai microfoni di DAZN aveva detto: “Quando sono arrivato al Milan volevo prendere subito il primo giorno la maglia numero 9, ma Gattuso e la società mi hanno detto di prendere la 19 o un altro numero, ma non la 9 perché la dovevo conquistare. Dopo sei mesi ho preso la 9 e ho fatto pochi gol e tutti i tifosi dicevano “perché hai cambiato numero?”.