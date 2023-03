Settore Giovanile Milan, tutti gli impegni del weekend

La prima gara in programma de Settore Giovanile del Milanè quella dell’Under 16, in campo oggi alle 11 contro il Cittadella. La stessa trasferta attende anche l’Under 15 di Bertuzzo, che giocherà invece all’ora di pranzo. Sfida interessante anche per l’Under 15 Femminile che ospiterà il Venezia alle 16, nella prima di tre sfide contro gli arancioneroverdi in programma durante questo weekend.