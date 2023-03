Fiorentina-Milan, conosciamo meglio gli avversari dei rossoneri

In attesa del fischio d’inizio tra la Fiorentina e il Milan, conosciamo meglio gli avversari di oggi dei rossoneri

Redazione Il Milanista

Questa sera alle 20:45 è in programma la sfida tra Fiorentina e Milan, gara valida per la venticinquesima giornata di campionato. I rossoneri vogliono trovare un’altra vittoria in trasferta, così da raggiungere i cinque successi consecutivi tra Serie A e Champions League. Dall’altra parte invece i viola hanno vinto l’ultima partita contro il Verona, ma non vincono due partite di fila dallo scorso novembre. In attesa del fischio d’inizio, proviamo a conoscere un po’ meglio gli avversari.

La Fiorentina ha subito gol in tutte le ultime otto partite di campionato disputate al Franchi. In generale la formazione toscana non ha un buon rendimento in casa: in questa stagione infatti ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Tuttavia gli uomini di Italiano sono quelli che creano più occasioni e tirano più volte in porta. I toscani si distinguono anche per i tiri dalla distanza (ben 137 da fuori area). Perciò il Milan si ritroverà davanti una squadra che calcia tanto e che allo stesso tempo concede meno conclusioni.

Da sottolineare però che la Fiorentina detiene anche il peggior rapporto tra tiri subiti e gol al passivo: incassa una rete ogni 76 tentativi. I difensori rossoneri dovranno essere bravi a fermare Cabral, che sta vivendo un ottimo stato di forma. Invece il secondo pericolo per la retroguardia rossonera è Barak, che ha segnato in tre delle ultime cinque partite contro il Milan. Infine attenzione anche a Biraghi, il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni in questa stagione (58).