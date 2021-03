Serie A, questa sera si chiude la 26^ giornata: le probabili formazioni di Inter-Atalanta

MILANO – Tra qualche ora calerà il sipario su questa ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, con il monday night fra Inter e Atalanta. Alle ore 20.45 il signor Maurizio Mariani, arbitro della sezione di Aprilia, fischierà il calcio d’inizio dell’incontro. A San Siro si affronteranno due squadre in grandissima forma: quella di Antonio Conte viene da sei vittorie consecutive, mentre la Dea è reduce da quattro successi di fila. La compagine meneghina, in vetta alla classifica con cinquantanove punti, vuole rispondere alla vittoria conquistata ieri pomeriggio dal Milan per tornare a più sei sul secondo posto.

Gli orobici, dal canto loro, puntano a rientrare nella zona Champions League, dalla quale sono momentaneamente usciti a causa delle vittorie di Juventus e Roma, ottenute rispettivamente contro Lazio e Genoa. In casa Inter, l’unica novità dovrebbe riguardare il centrocampo, con Arturo Vidal favorito su Christian Eriksen per completare il reparto con Brozovic e Barella. Nell’Atalanta Ilicic è favorito su Muriel per supportare Zapata in attacco.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione: Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Ashley Young, Gagliardini, Eriksen, Vecino, Sensi, Alexis Sanchez, Pinamonti.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Gollini, F. Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Ghislandi, Malinoskyi, Pasalic, Miranchuk, Muriel, Kovalenko, Lammers.

I risultati del ventiseiesimo turno di campionato:

Spezia – Benevento 1-1 (Gaich, Verde)

Udinese – Sassuolo 2-0 (Llorente, Pereyra)

Juventus – Lazio 3-1 (Correa, Rabiot, Morata, Morata)

Roma – Genoa 1-0 (Mancini)

Crotone – Torino 4-2 (Simy, Mandragora, Simy, Reca, Sanabria, Ounas)

Fiorentina – Parma 3-3 (Martinez Quarta, Kucka, Milenkovic, Kurtic, Mihaila, aut. Iacoponi)

Hellas Verona – Milan 0-2 (Krunic, Diogo Dalot)

Sampdoria – Cagliari 2-2 (Joao Pedro, Bereszynski, Gabbiadini, Nainggolan)

Napoli 3-1 (Insigne, Osimhen, Soriano, Insigne)

Inter – Atalanta (questa sera ore 20.45)