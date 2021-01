Serie A, poker del Crotone sul Benevento. Pareggio in extremis nel derby emiliano

MILANO – Sono andate in scena due sfide questo pomeriggio alle ore 15. All’Ezio Scida il Crotone ha strapazzato il Benevento di Pippo Inzaghi, imponendosi con un perentorio 4-1. Una sfida dominata in lungo e in largo dalla compagine calabrese, che passa in vantaggio dopo pochi minuti grazie all’autorete di Kamil Glik. Alla mezzora è Simy a trovare il gol del 2-0, che permette alla squadra di Giovanni Stroppa di andare all’intervallo con il doppio vantaggio. Nella ripresa, tuttavia, non c’è reazione da parte del Benevento, che subisce altre due reti: Simy realizza la sua doppietta personale e Vulic porta il risultato sul 4-0. Nei minuti finali arriva il gol della bandiera per i sanniti, firmato da Iago Falque. Successo a dir poco fondamentale per il Crotone, che resta all’ultimo posto ma si avvicina alla zona salvezza. Il Benevento resta nella pancia della classifica ma incassa la seconda sconfitta consecutiva.

L’altro incontro del pomeriggio si è invece svolto al Mapei Stadium, con il derby emiliano fra Sassuolo e Parma. E’ proprio la squadra di Roberto D’Aversa a portarsi in vantaggio nel primo tempo, grazie a Juraj Kucka, che di testa batte Consigli. Il Sassuolo prova a scuotersi, ma sbatte costantemente sul muro gialloblù. Al novantaquattresimo, però, la formazione neroverde trova il gol del pareggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Filip Duricic, che fissa il punteggio sul definitivo 1-1.

I PROSSIMI INCONTRI – Alle 18 toccherà ad Atalanta e Genoa scendere in campo al Gewiss Stadium, mentre alle 20.45 saranno Inter e Juventus a sfidarsi, nello scontro diretto in programma alla Scala del Calcio. Sfida alla quale assisterà con grande interesse il Milan. La squadra di Pioli sarà impegnata domani sera, chiudendo questa diciottesima giornata di campionato alla Sardegna Arena, contro il Cagliari. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<