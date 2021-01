Serie A, le designazioni arbitrali della 20esima giornata

MILANO – Domani sera si alzerà il sipario sulla ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Ad avviare le danze sarà la sfida tra Torino e Fiorentina, in programma alle ore 20.45. Il turno proseguirà sabato con tre partite: Bologna-Milan, Sampdoria-Juventus e Inter-Benevento. Domenica, a ora di pranzo, sarà la volta di Spezia-Udinese, gara delicatissima in ottica salvezza. Alle 15 altro fondamentale scontro nella lotta per non retrocedere, fra Crotone e Genoa. Il Cagliari invece ospiterà il Sassuolo, mentre la Lazio farà nuovamente visita all’Atalanta dopo la partita andata in scena ieri in Coppa Italia. Alle 18 il Napoli, a caccia di riscatto, riceverà il Parma al Diego Armando Maradona. Roma ed Hellas Verona chiuderanno il turno domenica sera all’Olimpico.

LA PARTITA DEL DALL’ARA – La partita fra Bologna e Milan è stata affidata al fischietto del signor Daniele Doveri, arbitro della sezione di Roma, il quale verrà coadiuvato da Ranghetti e Cecconi. Il quarto uomo sarà Fourneau, mentre del VAR se ne occuperanno Pairetto e Giallatini. Di seguito, le designazioni complete.

Torino–Fiorentina

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Liberti – Lombardi

IV: Sozza

VAR: Banti

AVAR: Di Iorio

Bologna–Milan

Arbitro: Doveri

Assistenti: Ranghetti – Cecconi

IV: Fourneau

VAR: Pairetto

AVAR: Giallatini

Sampdoria–Juventus

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Alassio – Tolfo

IV: Maresca

VAR: Valeri

AVAR: Tegoni

Inter–Benevento

Arbitro: Pasqua

Assistenti: Longo – Raspollini

IV: Gariglio

VAR: Calvarese

AVAR: Galetto

Spezia–Udinese

Arbitro: Di Martino

Assistenti: Pagnotta – Di Gioia

IV: Marchetti

VAR: Abbattista

AVAR: Preti

Cagliari–Sassuolo

Arbitro: Mariani

Assistenti: De Meo – Berti

IV: Marini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Carbone

Crotone–Genoa

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Tardino – Rossi M.

IV: Dionisi

VAR: Nasca

AVAR: Di Vuolo

Atalanta–Lazio

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Meli – Vivenzi

IV: Sacchi

VAR: Manganiello

AVAR: Peretti

Napoli–Parma

Arbitro: La Penna

Assistenti: Baccini – Mastrodonato

IV: Serra

VAR: Di Paolo

AVAR: Del Giovane

Roma–Hellas Verona

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Paganessi – Villa

IV: Giua

VAR: Guida

AVAR: Lo Cicero

