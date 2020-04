Serie A, Gravina vuole ripartire. Ma 4 club remano contro…

MILANO – Tra due giorni, alle ore 12, il presidente della Figc Gabriele Gravina parlerà in videoconferenza con Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ribadendo l’intenzione di riprendere e portare a termine il campionato. Tuttavia, come riferisce Il Corriere dello Sport, ci sono quattro società che spingono per l’annullamento della stagione: Brescia, Genoa, Udinese e Torino. Due club sono invece indecisi (Spal e Sampdoria), mentre i rimanenti quattordici sono favorevoli alla ripresa. Anche il Milan dunque, attraverso le dichiarazioni del presidente Paolo Scaroni, si è schierato dalla parte di chi vuole che il campionato ricominci, a patto però che ci siano tutte le necessarie condizioni di sicurezza.

