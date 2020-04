Scaroni: “Il Milan è favorevole alla ripresa della stagione”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate dall’ANSA, Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è espresso a favore della ripresa del campionato, a patto ovviamente che ci siano delle condizioni di sicurezza per calciatori e addetti ai lavori: “La ripresa della stagione calcistica viene stabilita dagli sviluppi della pandemia e, in funzione di questo, dalle autorità. Il Milan è una società di calcio, la cui vocazione primaria è giocare a pallone. Se ci sono i presupposti di sicurezza e salute, siamo a favore della ripresa del campionato”.

