Serie A, crisi Sampdoria. L’Inter vince ancora, la Roma crolla a Parma

MILANO – Torna a vincere il Bologna di Sinisa Mihajlovic, dopo due sconfitte consecutive, nel lunch match di questa ventisettesima giornata di Serie A. La compagine felsinea strapazza la Sampdoria al Dall’Ara, ottenendo tre punti di capitale importanza nella lotta salvezza. Partita sbloccata da Barrow, che apre le danze poco prima della mezzora. La Samp riesce a reagire trovando il gol del pareggio con Quagliarella al trentasettesimo. Tuttavia, quattro minuti più tardi, Svanberg riporta i padroni di casa in vantaggio al termine di una bellissima combinazione con Barrow. Nella ripresa è ancora il Bologna a trovare la via del gol, stavolta con Soriano, che sfrutta alla perfezione un assist al bacio di Svanberg. La Samp crolla e subisce anche la quarta rete che, però, viene annullata per fuorigioco di Sansone. Poco cambia, i rossoblu s’impongono 3-1 e per la squadra di Ranieri sono ormai cinque le partite consecutive senza vittoria.

ALTRO SUCCESSO DELL’INTER – Vince ancora, nonostante qualche sofferenza, l’Inter di Antonio Conte, che espugna il campo del Toro, mettendo in cassaforte l’ottavo successo consecutivo. Decisiva la rete di Lautaro Martinez a cinque minuti dal novantesimo. Una sfida tutt’altro che agevole per i nerazzurri, che si trovano davanti un Torino molto ordinato e ben organizzato. Nel primo tempo è proprio la squadra di Nicola ad avere una solare occasione da gol, ma il tiro a botta sicura di Lyanco si stampa sul palo. Nella ripresa sono gli ospiti a trovare la via del vantaggio, grazie ad un calcio di rigore guadagnato da Lautaro Martinez: dal dischetto Lukaku non perdona. Il Toro, con una reazione d’orgoglio, ha la forza di andare a pareggiare, con il secondo gol consecutivo in campionato di Sanabria. Tuttavia, al minuto 85, è proprio Lautaro a realizzare il gol che decide la partita.

CROLLO GIALLOROSSO – Allo stadio Tardini la Roma crolla clamorosamente sotto i colpi del Parma, che torna a vincere dopo tre mesi e mezzo. Per Roberto D’Aversa è il primo successo in campionato dal suo ritorno sulla panchina emiliana. Sfida aperta dopo appena nove minuti da Mihaila e chiusa nella ripresa da Hernani, su calcio di rigore. Risultato ampiamente meritato, alla luce di una grande prestazione (forse la migliore stagionale per la compagine ducale). La Roma, dal canto suo, appare impacciata e senza idee e le fatiche di coppa si fanno sentire. Una brutta battuta d’arresto per la squadra di Paulo Fonseca nella lotta per un posto in Champions League, mentre il Parma si rilancia in ottica salvezza.