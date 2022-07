Serie A 2022-2023: sono ufficiali le date delle prime 5 giornate

5ª giornata: Milan vs Inter, sabato 3 settembre ore 18.00 (DAZN)”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alle prime cinque giornate della prossima Serie A che vedrà il Milan ai nastri di partenza come la favorita visto il titolo di Campione d'Italia appena conquistato.

Sul sito ufficiale del Milan è presente anche un comunicato in merito all'ufficialità dell'arrivo a Milano della nota giocatrice Kosovare Asllani. Di seguito vi riportiamo le parole che potete trovare anche sul sito ufficiale del Milan: “AC Milan è lieto di comunicare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Kosovare Asllani, a partire dalla stagione 2022/2023. L'attaccante della nazionale svedese, che in carriera ha giocato tra le altre squadre nel Paris Saint-Germain, Manchester City e Real Madrid, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024”. Questo il comunicato ufficiale del Milan inmerito all'ufficialità dell'arrivo a Milano della nota giocatrice Kosovare Asllani la quale ha firmato un contratto con la società rossonera fino al 30 giugno del 2024. <<<Nel frattempo il direttore tecnico del diavolo Poalo Maldini è pronto a scippare un obiettivo ai cugini nerazzurri. Il derby di Milano sarà bollente anche per quanto concerne il mercato: ecco di chi si tratta!>>>