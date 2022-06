Calciomercato Milan – Maldini cala il jolly, sorpasso sull’obiettivo nerazzurro

La delusione relativa al mancato acquisto di Botman - fra l'altro poche ore fa è arrivata l'ufficialità del suo trasferimento al Newcastle - è ancora molto forte. I tifosi non riescono ancora a capacitarsi: com'è possibile che un giocatore corteggiato da mesi, col suo benestare al suo trasferimento sotto il Duomo, sia saltato sul più bello? Proprio quando il difensore aspettava una risposta dalla società, quest'ultima sia scomparsa a pochi metri dal traguardo? Difficile spiegarselo. Fatto sta che il Diavolo un difensore lo deve pur acquistare: il trio Kalulu, Tomori e Kjaer, per quanto ben assortito, non è sufficiente per completare l'intera stagione. Urge un quarto difensore, anche per rimpiazzare l'ormai ex Romagnoli. Stando a Tuttosport, è sfida a due per il calciatore che più sta a cuore a Marotta. Il Milan però vuole superarli ad ogni costo, tant'è che Maldini ha già pronta la carta per abbattere la concorrenza del Biscione<<<